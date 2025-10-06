В ходе акции «Сохраним лес» в КЧР высадят более 2300 деревьев

Свыше 2,3 тыс. саженцев различных пород деревьев высадят лесоводы и волонтеры Карачаево-Черкесской Республики в рамках шестого сезона самой масштабной лесовосстановительной акции страны «Сохраним лес», которая проходит по нацпроекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Озеленение проведут на территории около 4 га. Акция «Сохраним лес» традиционно охватит все субъекты РФ, включая новые регионы, и продлится до ноября. К высадке деревьев подключатся представители органов власти республики, предприятий и общественных организаций, журналисты и волонтеры.
В новом сезоне проекта запланирована высадка плодовых деревьев, а также продолжится уход и благоустройство за действующими посадками на территории лесничеств и населенных пунктов.
Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо на официальном сайте сохранимлес.рф выбрать локацию, зарегистрироваться и приехать в назначенный день и время. Весь инвентарь и посадочный материал будет выдан на месте.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.