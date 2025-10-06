Белорус получил урожай 25 груш на ветке длиной 25 сантиметров

Мужчина даже удалил половину завязей с этой небольшой ветки в двадцать пять сантиметров, понимая, что столько плодов на ветке не созреют. А когда оставшиеся 25 плодов стали расти, мужчина поместил их в сетку и поставил для ветки подпорку.