До 2,8 млн рублей: автомобили должников из Башкирии пустят с молотка

В Башкирии 7 ноября состоится аукцион по продаже транспортных средств, конфискованных у жителей республики. На торги выставят автомобили, изъятые у должников. Об этом сообщает UfaTime.ru.
Вот список лотов (марка и модель автомобиля, год выпуска и его начальная цена):
Mercedes-Benz 4MATIC (2016) — 2 834 700 рублей;
Renault Arkana (2021) — 2 616 000 рублей;
Skoda Rapid (2016) — 905 000 рублей;
Nissan X-Trail (2013) — 898 450 рублей;
Chevrolet Niva (2018) — 615 100 рублей;
Lada Largus (2016) — 516 715 рублей.
Подать заявки на участие в торгах можно до 3 ноября через электронную площадку «Фабрикант». Аукцион пройдет в формате онлайн, что позволит участвовать в нем из любой точки республики.
