До 2,8 млн рублей: автомобили должников из Башкирии пустят с молотка

В Башкирии конфискованные машины распродадут по цене от 500 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 7 ноября состоится аукцион по продаже транспортных средств, конфискованных у жителей республики. На торги выставят автомобили, изъятые у должников. Об этом сообщает UfaTime.ru.

Вот список лотов (марка и модель автомобиля, год выпуска и его начальная цена):

Mercedes-Benz 4MATIC (2016) — 2 834 700 рублей;

Renault Arkana (2021) — 2 616 000 рублей;

Skoda Rapid (2016) — 905 000 рублей;

Nissan X-Trail (2013) — 898 450 рублей;

Chevrolet Niva (2018) — 615 100 рублей;

Lada Largus (2016) — 516 715 рублей.

Подать заявки на участие в торгах можно до 3 ноября через электронную площадку «Фабрикант». Аукцион пройдет в формате онлайн, что позволит участвовать в нем из любой точки республики.

