Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель грузовика получил срок за гибель троих дорожных рабочих на трассе М-4 «Дон»

В Ростовской области вынесли приговор по делу о смертельном ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Каменский районный суд Ростовской области вынес обвинительный приговор по делу о смертельном ДТП на федеральной трассе М-4 «Дон». 54-летний житель Калужской области признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем гибель людей. Об этом сообщили в донской прокуратуре.

Суд установил, что в мае этого года подсудимый, управляя грузовым автомобилем, совершил наезд на группу дорожных рабочих в Каменском районе. В результате происшествия трое рабочих получили смертельные травмы и скончались на месте до приезда скорой помощи.

Суд назначил виновному наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Дополнительно он лишен права управлять транспортными средствами на срок два года шесть месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!