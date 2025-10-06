Водитель грузовика получил срок за гибель троих дорожных рабочих на трассе М-4 «Дон»

Каменский районный суд Ростовской области вынес обвинительный приговор по делу о смертельном ДТП на федеральной трассе М-4 «Дон». 54-летний житель Калужской области признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем гибель людей. Об этом сообщили в донской прокуратуре.
Суд установил, что в мае этого года подсудимый, управляя грузовым автомобилем, совершил наезд на группу дорожных рабочих в Каменском районе. В результате происшествия трое рабочих получили смертельные травмы и скончались на месте до приезда скорой помощи.
Суд назначил виновному наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Дополнительно он лишен права управлять транспортными средствами на срок два года шесть месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!