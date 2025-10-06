В поселке Вохма в Костромской области отремонтировали школу

Среднюю общеобразовательную школу капитально отремонтировали в поселке Вохма Костромской области. Это соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов.
Условия обучения улучшились для 700 ребят. В прошлом году в учреждении отремонтировали первый этаж — обновили учебные кабинеты и рекреации, актовый зал. Также привели в порядок фундамент заведения, подвал и пищеблок.
Летом специалисты продолжили работы на втором и третьем этажах. В здании обновили электрику, системы канализации и водоснабжения. В нем заменили двери и окна, восстановили лестничные проемы, уложили новое напольное покрытие, установили современные радиаторы. Также в школе появилось современное оборудование и мебель.
«К примеру, закуплены интерактивные панели с рельсовой системой раздвижения, что невероятно удобно. Обновлено оборудование по предмету основы безопасности и защиты Родины. Уверены, что изменения положительно скажутся на качестве образовательного процесса и создадут оптимальные условия для профессиональной деятельности педагогов. Теперь наша школа соответствует высоким стандартам», — отметила директор школы Елена Окуловская.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.