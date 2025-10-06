Более 250 тыс. человек приняли участие во Всероссийском спортивном диктанте

Просветительская акция «Спортивный диктант», направленная на повышение спортивной грамотности и развитие интереса к физической культуре и здоровому образу жизни, прошла по всей стране 5 октября в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Участие в ней приняли свыше 250 тысяч человек, сообщается на сайте Минспорта РФ.
Старт «Спортивному диктанту» дал министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Проверить свои знания можно было как очно, так и онлайн. Для участников работали свыше 800 площадок: в вузах и школах, библиотеках и парках. Центральной точкой проведения стал Национальный центр «Россия».
«Спасибо всем, что в воскресный день вы с нами на Всероссийской просветительской акции “Спортивный диктант”: и тем, кто пишет его в Национальном центре “Россия”, и в регионах, и онлайн — всем, кто посвятил этому личное время. В общей сложности с нами четверть миллиона человек. Спасибо тем, кто готовил вопросы — это была большая экспертная работа: жюри спорило день и ночь. Автор идеи — наша легендарная олимпийская чемпионка Мария Киселева», — сказал Дегтярев.
Участники за 45 минут ответили на 25 вопросов, посвященных истории Олимпиад, спортивным правилам и выдающимся достижениям отечественных атлетов. Вопросы задавали известные спортсмены, тренеры, среди них — Виталий Смирнов, Владислав Третьяк, Михаил Мамиашвили, Андрей Кириленко и многие другие.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.