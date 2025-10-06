Более 250 тыс. человек приняли участие во Всероссийском спортивном диктанте

«Спасибо всем, что в воскресный день вы с нами на Всероссийской просветительской акции “Спортивный диктант”: и тем, кто пишет его в Национальном центре “Россия”, и в регионах, и онлайн — всем, кто посвятил этому личное время. В общей сложности с нами четверть миллиона человек. Спасибо тем, кто готовил вопросы — это была большая экспертная работа: жюри спорило день и ночь. Автор идеи — наша легендарная олимпийская чемпионка Мария Киселева», — сказал Дегтярев.