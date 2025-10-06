Медучреждения Кубани получили более 550 единиц техники для реабилитации

В этом году оборудование для физиотерапии и реабилитации переданы более 60 медицинским организациям. Среди них есть как районные, так и городские больницы и поликлиники. Всего в 2025 году для медучреждений края закупили более 1,5 тыс. единиц современного лабораторного, диагностического, анестезиологического, физиотерапевтического оборудования.