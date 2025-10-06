Медучреждения Кубани получили более 550 единиц техники для реабилитации

Более 550 единиц оборудования для физиотерапии и реабилитации получили больницы и поликлиники Краснодарского края в этом году. Современные аппараты для медучреждений приобрели в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Среди нового оборудования — аппараты для ультразвуковой и электротерапии, применяемые в лечении заболеваний суставов, кожи, патологий уха, горла и носа. Также в медорганизации закупили тренажеры для разработки пальцев, кистей, тазобедренных и коленных суставов, которые позволяют ускорить процесс восстановления пациентов, перенесших неврологические заболевания и травмы.
В этом году оборудование для физиотерапии и реабилитации переданы более 60 медицинским организациям. Среди них есть как районные, так и городские больницы и поликлиники. Всего в 2025 году для медучреждений края закупили более 1,5 тыс. единиц современного лабораторного, диагностического, анестезиологического, физиотерапевтического оборудования.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.