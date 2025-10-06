Что происходит с подростками в пубертат и почему девочки взрослеют раньше мальчиков

Для самих юношей и девушек пубертат — время нелегкое. Меняется тело, сознание, возникают новые чувства, часто все это пугает и сбивает с толку. Поддержка семьи и просвещение здесь бесценны. Спокойные откровенные разговоры о физиологии (без стеснения и ужасов), уверение подростка, что с ним все в порядке — лучший рецепт. Не помешает и чувство юмора: иногда совместный смех над временными трудностями (будь то рост волос или ломка голоса) отлично снимает напряжение, но не перегните палку.