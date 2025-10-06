В Тверской области выбрали победительницу проекта «Мама-предприниматель»

В этом году программа проходила в Верхневолжье в третий раз. Она направлена на поддержку женского предпринимательства в России. Благодаря ей женщины с детьми или находящиеся в декретном отпуске могут получить все необходимое для успешного старта в бизнесе: знания, опыт общения с единомышленниками и грантовую поддержку.