В Тверской области выбрали победительницу проекта «Мама-предприниматель»

Итоги федеральной программы «Мама-предприниматель», которая реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», подвели в Тверской области. Об этом сообщили в аппарате правительства региона.
В этом году программа проходила в Верхневолжье в третий раз. Она направлена на поддержку женского предпринимательства в России. Благодаря ей женщины с детьми или находящиеся в декретном отпуске могут получить все необходимое для успешного старта в бизнесе: знания, опыт общения с единомышленниками и грантовую поддержку.
Обучение в формате тренинга-интенсива проходило в конце сентября на площадке центра «Мой бизнес» Тверской области. Участницы генерировали бизнес-идеи, просчитывали денежные показатели, разрабатывали финансовую модель и бизнес-план. На заключительном этапе обучения состоялся конкурс бизнес-проектов, которые экспертное жюри оценило по различным критериям: экономической обоснованности, оригинальности и социальной значимости.
В итоге победительницей программы и обладательницей гранта в размере 150 тыс. рублей стала Армине Сергеева из Твери. Ее проект относится к сфере креативных индустрий — это мастерская «Эхо Керамика», где предпринимательница создает уникальную керамическую плитку с оттисками живых растений региона. Продукцию можно использовать в дизайне интерьеров, для ремонта и декоративных решений.
«Наш проект имеет социальную значимость. Он сохраняет ремесленные традиции, поддерживает занятость и развивает творческое сообщество. Масштабируемость обеспечивается расширением ассортимента, выходом на маркетплейсы и коллаборациями с дизайнерами», — рассказала Армине.
Средства гранта она направит на закупку необходимого для своей мастерской оборудования. Кроме того, предпринимательница планирует запустить новые коллекции, открыть студию и начать проводить онлайн-курсы для мастеров-керамистов по всей стране. Ознакомиться с презентацией проекта победительницы программы «Мама-предприниматель» можно по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.