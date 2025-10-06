Мингорисполком сказал про установку в школах автоматов со снеками и напитками

В обозримом будущем в школах Минска могут быть установлены автоматы для продажи снеков и напитков. Об этом, как пишет БелТА, рассказала председатель комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина.
Она отметила, что с 5 сентября 2025 года в школе номер 52 Минска был запущен пилотный проект: установили вендинговый автомат. Туда были размещены соки, снеки, а также продукция, которая традиционно реализуется в школьных буфетах. Как показал эксперимент, автомат в фойе пользовался спросом.
— Дети даже после закрытия или перед открытием буфета могут купить себе перекус. Также в наших школах есть шестой учебный день, когда не работают столовые. Благодаря новому автомату дети не останутся без перекуса и по субботам, — отметила, в свою очередь, руководитель Комбината школьного питания Минска Людмила Крупская.
Итоги пилотного проекта внедрения вендингового автомата анализируются, и при экономической эффективности, вероятно, такие устройства установят и в других школах столицы Беларуси.
