В Пыть-Яхской больнице ХМАО открыли симуляционный класс

Современный симуляционный класс для обучения среднего и младшего медицинского персонала создали в окружной клинической больнице в городе Пыть-Ях в ХМАО. Открытие класса стало частью реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
Класс оборудован как полноценная больничная палата и процедурный кабинет. В нем можно отработать проведение инфузий, инъекций и катетеризаций на фантомах (на специальных моделях, которые имитируют анатомические структуры человеческого тела). Руководство учреждения планирует продолжить оснащение симуляционного класса дополнительными тренажерами, фантомами и манекенами для расширения спектра обучающих методик.
«Симуляционный класс позволит качественно готовить студентов и проверять навыки персонала по оказанию первой помощи», — отметила главная медсестра больницы Наталья Мацко.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.