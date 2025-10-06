Климатолог Иошпа: Возвращение бабьего лета в Ростовскую область не ожидается

Эксперт также дал предварительный прогноз на предстоящую зиму. По его словам, грядущий зимний сезон в регионе действительно будет холоднее прошлого, который стал самым теплым за всю историю наблюдений. Однако он уточнил, что речь не идет об аномально суровой зиме, а скорее о возврате к климатической норме. Более точный прогноз, в том числе по осадкам, станет возможным через 10−15 дней, когда метеорологические модели будут доработаны.