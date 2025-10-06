Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Климатолог Иошпа: Возвращение бабьего лета в Ростовскую область не ожидается

Климатолог Александр Иошпа спрогнозировал дождливую неделю в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Возврата «бабьего лета» в Ростовской области в этом году не ожидается. Как сообщил синоптик Александр Иошпа в эфире радио «Комсомольская правда-Ростов», теплый период уже завершился, и в ближайшие дни регион ожидает типичная осенняя погода с дождями и температурой не выше +15…+20 градусов.

Эксперт также дал предварительный прогноз на предстоящую зиму. По его словам, грядущий зимний сезон в регионе действительно будет холоднее прошлого, который стал самым теплым за всю историю наблюдений. Однако он уточнил, что речь не идет об аномально суровой зиме, а скорее о возврате к климатической норме. Более точный прогноз, в том числе по осадкам, станет возможным через 10−15 дней, когда метеорологические модели будут доработаны.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!