В Моздокском районе Северной Осетии завершили дорожные работы

Также отремонтировали дорогу Моздок — Чермен — Владикавказ. В этом году улучшили отрезок от 10,5 до 18,997 км. В предыдущие годы обновили участок от 0 до 10,5 км, поэтому теперь весь отрезок региональной дороги, проходящей по Моздокскому району от Моздока до границы с Республикой Ингушетия, приведен в нормативное состояние. Таким образом, запланированные на 2025 год работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в районе выполнены в полном объеме.