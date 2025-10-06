Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Моздокском районе Северной Осетии завершили дорожные работы

Теперь до нормативного состояния там доведена почти половина дорог.

Три участка региональных дорог отремонтировали в этом году в Моздокском районе Северной Осетии в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном комитете дорожного хозяйства.

По территории района проходит почти 183 км региональных трасс. В этом году к 73-м км дорог, отремонтированным в прошлые годы (с 2019 по 2024), прибавилось еще 17,5 км. Теперь до нормативного состояния в Моздокском районе доведено 90,7 км трасс — почти половина от общей протяженности.

В этом году на дороге «Кавказ» — Хурикау — Малгобек — Моздок обновили два участка длиной 8,965 км. Там укрепили основание трассы на вспученных отрезках, улучшили обочины и придорожную полосу, уложили два слоя современного асфальтобетонного покрытия.

Также отремонтировали дорогу Моздок — Чермен — Владикавказ. В этом году улучшили отрезок от 10,5 до 18,997 км. В предыдущие годы обновили участок от 0 до 10,5 км, поэтому теперь весь отрезок региональной дороги, проходящей по Моздокскому району от Моздока до границы с Республикой Ингушетия, приведен в нормативное состояние. Таким образом, запланированные на 2025 год работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в районе выполнены в полном объеме.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.