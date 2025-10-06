В Моздокском районе Северной Осетии завершили дорожные работы

Три участка региональных дорог отремонтировали в этом году в Моздокском районе Северной Осетии в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном комитете дорожного хозяйства.
По территории района проходит почти 183 км региональных трасс. В этом году к 73-м км дорог, отремонтированным в прошлые годы (с 2019 по 2024), прибавилось еще 17,5 км. Теперь до нормативного состояния в Моздокском районе доведено 90,7 км трасс — почти половина от общей протяженности.
В этом году на дороге «Кавказ» — Хурикау — Малгобек — Моздок обновили два участка длиной 8,965 км. Там укрепили основание трассы на вспученных отрезках, улучшили обочины и придорожную полосу, уложили два слоя современного асфальтобетонного покрытия.
Также отремонтировали дорогу Моздок — Чермен — Владикавказ. В этом году улучшили отрезок от 10,5 до 18,997 км. В предыдущие годы обновили участок от 0 до 10,5 км, поэтому теперь весь отрезок региональной дороги, проходящей по Моздокскому району от Моздока до границы с Республикой Ингушетия, приведен в нормативное состояние. Таким образом, запланированные на 2025 год работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в районе выполнены в полном объеме.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.