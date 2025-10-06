В селе Кошки в Самарской области появилась новая спортивная площадка

Универсальную спортивную площадку создали в селе Кошки Самарской области в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации района.
Площадка появилась на улице Первомайской, 94б. Ее площадь составляет 288 кв. м. На площадке рабочие уложили мягкое покрытие из резинотехнической крошки. Это обеспечивает безопасность при занятиях спортом. Кроме того, на ней установили скамейки и урны. Также на территории разместили информационный щит, установили ограждение, минифутбольные ворота и баскетбольные щиты.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.