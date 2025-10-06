В селе Кошки в Самарской области появилась новая спортивная площадка

Площадка появилась на улице Первомайской, 94б. Ее площадь составляет 288 кв. м. На площадке рабочие уложили мягкое покрытие из резинотехнической крошки. Это обеспечивает безопасность при занятиях спортом. Кроме того, на ней установили скамейки и урны. Также на территории разместили информационный щит, установили ограждение, минифутбольные ворота и баскетбольные щиты.