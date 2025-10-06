Более 200 тракторов и 110 комбайнов приобрели аграрии Башкирии

Аграрии Башкирии с начала 2025 года приобрели 201 трактор различного тягового класса и 111 комбайнов. Обеспечение сельского хозяйства новой российской техникой и оборудованием является целью национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.
«В текущем году наши аграрии, несмотря на непростые экономические условия, продолжают активное обновление парка сельскохозяйственных машин и оборудования. И именно хорошая техническая оснащенность стала залогом успешного проведения полевых работ, ведь погодные условия были тяжелыми, “окна” для проведения работ выдались непродолжительными», — отметил заместитель премьер-министра — министра сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов.
Всего с начала года сельхозтоваропроизводители региона приобрели 93 зерноуборочных и 18 самоходных кормоуборочных комбайнов, 39 самоходных опрыскивателей, более 270 почвообрабатывающих и посевных машин и другой техники. В том числе 395 единиц техники аграриям республики поставлено в рамках льготных программ компании «Росагролизинг».
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.