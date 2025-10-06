Сестра Лазаревой* оплачивала ее иноагентские штрафы

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Сестра телеведущей Татьяны Лазаревой* оплачивала её иноагентские штрафы, говорится в судебных материалах, озвученных в Пресненском суде Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в понедельник сообщалось о том, что Пресненский суд Москвы 7 октября огласит заочный приговор телеведущей Лазаревой* в рамках дела об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.
Пресненский суд столицы в августе начал заочно рассматривать дело в отношении телеведущей об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). По данным следствия, она дважды в течение одного года была привлечена к административной ответственности за нарушение иноагентского законодательства.
Как стало известно из озвученных в суде материалов, сначала Лазарева* не оплачивала назначенные за нарушение иноагентского законодательства штрафы, в отношении неё было возбуждено исполнительное производство. Позднее штрафы частично оплатила Ольга Лазарева, которая, как предполагается в материалах, является сестрой телеведущей.
Лазарева* ранее была заочно осуждена на 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева* в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России.
Телеведущая объявлена в международный розыск.
* Признана в РФ иноагентом.