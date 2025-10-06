Модельную библиотеку в Воронежской области посетили свыше 109 тыс. человек

Более 109 тыс. человек за восемь месяцев этого года посетили библиотеку, переоборудованную по модельному стандарту и созданную на базе межпоселенческой библиотеки Россошанского муниципального района им. А. Т. Прасолова в городе Россошь в Воронежской области. Ее модернизировали в ходе реализации нацпроекта «Культура», сообщили в отделе культуры администрации Россошанского муниципального района.