Модельную библиотеку в Воронежской области посетили свыше 109 тыс. человек

Более 109 тыс. человек за восемь месяцев этого года посетили библиотеку, переоборудованную по модельному стандарту и созданную на базе межпоселенческой библиотеки Россошанского муниципального района им. А. Т. Прасолова в городе Россошь в Воронежской области. Ее модернизировали в ходе реализации нацпроекта «Культура», сообщили в отделе культуры администрации Россошанского муниципального района.
Благодаря ремонту, современному интересному дизайну она стала центром притяжения для людей разного возраста. В учреждении проводят квесты, поэтические часы по творчеству поэтов и писателей, библио-круизы и многие другие мероприятия. Новые технические возможности позволяют проводить события на более высоком, современном уровне. В 2025 году 504 мероприятия посетило 60 тыс. человек.
В 2023 году библиотека получила 1000 экземпляров литературы, а после модернизации в 2024-м — более 4800 новых книг. В этом году для учреждения приобрели свыше 2500 изданий. Фонд модельной библиотеки обогатился свежими литературными новинками, мировыми бестселлерами, пополнился современными отраслевыми книгами. Теперь общий фонд составляет 110 тыс. экземпляров.
Читатели все чаще обращаются к услугам Национальной электронной библиотеки и правовой базы данных «Консультант+». В модельной библиотеке появилась студия «ЦифроМир». Благодаря этому проводились записи видео для устного краеведческого журнала «Герои Великой Победы», видео-обзоры «Библиограф советует», а также выступлений участников конкурса театральных постановок «9-й день ликующего мая».
В этом году в библиотеке открылись новые клубы по интересам для любителей прикладного творчества: детский клуб «Я сам» по работе с природным и бросовым материалами и «Волшебный уголок» по изготовлению ватной игрушки. За время работы клубов прошло 20 встреч, которые посетили более 300 человек.
Также в этом году на базе библиотеки стали проходить заседания философско-психологического клуба по обсуждению литературных произведений «1721». На встречах обсуждаются литературные произведения. В центре внимания — идея и смысл текста, поступки героев. Участниками клуба являются представители творческой интеллигенции и люди с активной жизненной позицией.
В центре нацпроекта «Культура» — повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране. Работа по этому нацпроекту велась с 2019 по 2024 год. С 2025 года по решению Президента Владимира Путина в России приступили к реализации обновленных национальных проектов.