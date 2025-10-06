Ричмонд
Politico: американцы настороженно относятся к избранию президентом женщины

Опрос, проведенный Американским университетом и опубликованный изданием Politico, показывает сложную картину того, как американские избиратели относятся к женщине-президенту.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В опросе, проведенном в сентябре, приняли участие 801 американец. Согласно опросу, большинство избирателей поддерживают идею о том, что на государственных должностях должно быть больше женщин, и считают, что правительство добивается лучших результатов, когда в нем присутствуют женщины, говорится в статье.

При этом женщины-политики постоянно сталкиваются с проблемами доверия в таких ключевых вопросах, как национальная безопасность. Кроме того, возникает проблема двойных стандартов, когда избиратели говорят, что женщина-президент должна быть одновременно «жесткой» и «привлекательной».

Судя по опросу, наименее склонны к избранию женщины-президента американские избиратели в возрасте до 50 лет, а четверо из десяти американцев лично знают кого-то, кто не стал бы избирать женщину в качестве главы Белого дома, пишет Politico.

Почти каждый пятый избиратель заявил, что он сам или кто-то из его близких не стал бы выдвигать кандидатом в президенты женщину. Так ответили 25% женщин в возрасте до 50 лет и 20% мужчин в возрасте до 50 лет. В категории старше 50 лет не стали бы поддерживать женщину-кандидата на пост президента 13% избирателей.

Опрос показал, что избиратели больше доверяют женщинам-политикам, чем мужчинам, в таких вопросах, как права женщин, аборты и уход за детьми. Но в решении глобальных конфликтов мужчины пользуются бóльшим доверием избирателей, чем женщины.

«Этот опрос выявил мощный парадокс. Избиратели доверяют женщинам в наиболее важных вопросах и хотят видеть больше женщин на государственных должностях. Однако, когда их спрашивают о президентстве, на поверхность выходят предвзятость и узкие ожидания», — отметила Вива де Вик, ведущий социолог опроса.

Опрос, как напоминает Politico, был проведен почти через год после того, как Камала Харрис проиграла президентскую гонку, и организаторы пытались выяснить, как кандидатура бывшего вице-президента Харрис повлияла на потенциальных кандидатов-женщин. Более 40% независимых избирателей считают, что Харрис усложнила путь другим кандидатам женского пола: она проиграла Дональду Трампу с бóльшим отрывом, чем Хиллари Клинтон восемь лет назад.

