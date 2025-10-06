Politico: американцы настороженно относятся к избранию президентом женщины

Почти каждый пятый избиратель заявил, что он сам или кто-то из его близких не стал бы выдвигать кандидатом в президенты женщину. Так ответили 25% женщин в возрасте до 50 лет и 20% мужчин в возрасте до 50 лет. В категории старше 50 лет не стали бы поддерживать женщину-кандидата на пост президента 13% избирателей.