В селе Кошки в Самарской области прошел семинар по работе с нейросетями

На семинаре они узнали о возможностях современных нейросетей, начиная от автоматизации процессов в бизнесе и заканчивая решением бытовых вопросов. Люди научились повышать свою личную эффективность, планировать режим дня, составлять сбалансированный рацион питания и контролировать физическую активность. Например, им на практике показали использование нейросетей для организации рабочего процесса, своевременного завершения задач и экономии времени. Также им показали способы эффективного продвижения бренда и привлечения клиентов с использованием искусственного интеллекта.