В селе Кошки в Самарской области прошел семинар по работе с нейросетями

Участники встречи узнали, как с помощью искусственного интеллекта повышать личную эффективность, планировать режим дня, составлять сбалансированный рацион питания и контролировать физическую активность.

Бесплатный семинар организовали 26 сентября для представителей малого и среднего бизнеса, предпринимателей и студентов Кошкинского района Самарской области в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Тема мероприятия — «Нейросети для жизни и работы: от запроса до результата», сообщили в администрации района.

Участниками мероприятия стали представители разных сфер деятельности, включая индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан и студентов Губернского техникума. Программа включала теорию и практические занятия, направленные на освоение технологий искусственного интеллекта. Под руководством эксперта в области SMM-технологий с многолетним опытом Антона Стенькова участники приобрели навыки грамотного обращения с искусственными интеллектуальными системами.

На семинаре они узнали о возможностях современных нейросетей, начиная от автоматизации процессов в бизнесе и заканчивая решением бытовых вопросов. Люди научились повышать свою личную эффективность, планировать режим дня, составлять сбалансированный рацион питания и контролировать физическую активность. Например, им на практике показали использование нейросетей для организации рабочего процесса, своевременного завершения задач и экономии времени. Также им показали способы эффективного продвижения бренда и привлечения клиентов с использованием искусственного интеллекта.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.