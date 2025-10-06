В Прикамье отремонтировали трассу Пермь — Усть-Качка

Участок региональной трассы Пермь — Усть-Качка отремонтировали в Пермском крае при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Дорогу обновили от аэропорта «Пермь» до поворота на деревню Мокино Пермского муниципального округа. Специалисты сняли старое покрытие, уложили выравнивающий, а затем верхний слои асфальта, укрепили обочины и обновили разметку. Новый асфальт уложили на участке свыше 5,6 км.
«Поскольку интенсивность движения по автодороге высокая, более 40 тысяч автомобилей в сутки, важно следить за состоянием дорожного покрытия и вовремя проводить ремонт по его восстановлению. Магистраль ведет к одному из крупнейших лечебно-профилактических курортов России с почти 90-летней историей — “Усть-Качка”. Ежегодно туда приезжает свыше 60 тысяч отдыхающих», — подчеркнули в краевом минтрансе.
Помимо этого, строители установили 16 новых «умных» автобусных павильонов на Шоссе Космонавтов. Они появились в районе остановок «Верхние Муллы», «Спортшкола Олимпиец», «Совхозная улица», «Хмели», «Песьянка», «Ванюки», «Крохово», «Большое Савино». Эта дорога переходит в трассу Пермь — Усть-Качка. «Умные» остановки включают в себя информационные табло с расписанием общественного транспорта, USB-разъемы для зарядки гаджетов, освещение, систему видеонаблюдения, тревожные кнопки для вызова экстренных служб, схемы маршрутов общественного транспорта и пешеходной доступности.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.