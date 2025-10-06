В Прикамье отремонтировали трассу Пермь — Усть-Качка

«Поскольку интенсивность движения по автодороге высокая, более 40 тысяч автомобилей в сутки, важно следить за состоянием дорожного покрытия и вовремя проводить ремонт по его восстановлению. Магистраль ведет к одному из крупнейших лечебно-профилактических курортов России с почти 90-летней историей — “Усть-Качка”. Ежегодно туда приезжает свыше 60 тысяч отдыхающих», — подчеркнули в краевом минтрансе.