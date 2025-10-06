В Жуковском открыли обновленный детский сад

Детский сад, рассчитанный на восемь групп, будут посещать 185 воспитанников от полутора лет, в том числе дети с ОВЗ и инвалидностью. В дошкольном отделении общей площадью 1672 кв. м полностью обновили и утеплили фасад. Также в нем отремонтировали все помещения. Специалисты заменили внутренние инженерные сети. Помимо этого, для сада закупили мебель и оборудование, в том числе и для пищеблока.