В Жуковском открыли обновленный детский сад

Дошкольное отделение школы № 6 на улице Чапаева открыли в Жуковском Московской области после капитального ремонта. Работы провели в ходе реализации нацпроекта «Семья», сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский.
Детский сад, рассчитанный на восемь групп, будут посещать 185 воспитанников от полутора лет, в том числе дети с ОВЗ и инвалидностью. В дошкольном отделении общей площадью 1672 кв. м полностью обновили и утеплили фасад. Также в нем отремонтировали все помещения. Специалисты заменили внутренние инженерные сети. Помимо этого, для сада закупили мебель и оборудование, в том числе и для пищеблока.
В пресс-службе администрации округа добавили, что в 2026 году в Жуковском также планируют отремонтировать дошкольные отделения школ № 12 и № 15.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.