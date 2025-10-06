Смоленская команда завоевала Кубок Союза Федераций футбола «Центр»

Смоленск впервые принимал финал турнира и стал обладателем этой награды. В этом году в состязаниях участвовали 28 команд из 11 регионов Союза Федераций Футбола «Центр». Всего в его составе 12 региональных федераций футбола из Курской, Тамбовской, Воронежской, Брянской, Орловской, Липецкой, Волгоградской, Тульской, Белгородской, Калужской, Смоленской и Рязанской областей.