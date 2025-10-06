Смоленская команда завоевала Кубок Союза Федераций футбола «Центр»

Команда «Университет спорта» из Смоленской области завоевала Кубок Союза Федераций футбола «Центр». Мероприятие прошло в соответствии с целями и задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Смоленск впервые принимал финал турнира и стал обладателем этой награды. В этом году в состязаниях участвовали 28 команд из 11 регионов Союза Федераций Футбола «Центр». Всего в его составе 12 региональных федераций футбола из Курской, Тамбовской, Воронежской, Брянской, Орловской, Липецкой, Волгоградской, Тульской, Белгородской, Калужской, Смоленской и Рязанской областей.
Игры стартовали в мае. Финал прошел в Смоленске 13 сентября. Спортсмены региона одержали победу над «Локомотивом» из Лисок Воронежской области с результатом 3:2.
«Футбол в Смоленской области возрождается. Мы планируем реконструкцию стадиона “Спартак”, который в этом году вернули в областную собственность. Также рассмотрим возможность перехода футбольной команды из Смоленской области в профессиональный дивизион. Наши ребята подтвердили: несгибаемый дух все превозможет. Поздравляю с победой», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.