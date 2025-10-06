Где заканчивается нейросеть и начинается автор: В Ростове пройдет мастер-класс «Золотого пера России» Галины Сапожниковой

Искусственный интеллект уже генерирует новостные сводки, пишет рецензии и литературные опыты. Но способен ли алгоритм заменить живого автора, который чувствует боль героя, улавливает ложь в паузе между словами и видит смысл между строк? Где та самая граница — где машинная точность проигрывает человеческой интуиции и эмпатии? На эти вопросы ответит журналист с 30-летним стажем.
9 октября в 15:00 в медиацентре «Комсомольской правды — Ростов» состоится эксклюзивный мастер-класс Галины Сапожниковой, Заслуженного журналиста РФ, лауреата премии «Золотое перо России». Тема встречи — «Где заканчивается нейросеть и начинается автор» — обещает стать одной из самых острых и актуальных для медиасообщества в этом году.
— Журналистика — это не теория, а практика, иногда похожая на минное поле, — комментирует предстоящее событие Галина Сапожникова. — Нейросеть может собрать и структурировать информацию, но она не поймет подвоха в глазах собеседника, не почувствует фальши в его истории и не сможет провести настоящее расследование. Мы поговорим о том, как остаться в профессии, даже когда весь мир вокруг автоматизируется. Как не просто писать, а быть автором.
Мероприятие будет интересно не только практикующим журналистам, редакторам и медиаменеджерам, но и студентам профильных факультетов, блогерам и всем, кто работает с контентом.
После насыщенной дискуссии и сессии вопросов и ответов у участников будет возможность получить автограф автора книги-бестселлера «В каких кустах искать рояль?».
— Это не учебник, а откровенный путеводитель по реальной журналистике, основанный на громких расследованиях, профессиональных ошибках и победах за три десятилетия работы, — подытожила Галина Сапожникова.
КОНКРЕТНО.
Что ждет гостей на мастер-классе.
— Диагностика возможностей ИИ: что нейросети уже умеют в журналистике сегодня и в каких задачах они безнадежно бесполезны.
— Профессии будущего: какие медийные специальности уйдут в прошлое, а какие, наоборот, выйдут на первый план.
— Эпоха индивидуальностей: почему сегодня ценность журналиста измеряется не скоростью написания текста, а уникальностью его взгляда и авторского голоса, и как в этом преуспеть.
— Практические советы: как сохранить и усилить свое творческое «Я» в мире, где любой текст можно поручить генеративному искусству.
Аккредитация по телефону: 8 (863) 333−24−22.
