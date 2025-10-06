Где заканчивается нейросеть и начинается автор: В Ростове пройдет мастер-класс «Золотого пера России» Галины Сапожниковой

— Журналистика — это не теория, а практика, иногда похожая на минное поле, — комментирует предстоящее событие Галина Сапожникова. — Нейросеть может собрать и структурировать информацию, но она не поймет подвоха в глазах собеседника, не почувствует фальши в его истории и не сможет провести настоящее расследование. Мы поговорим о том, как остаться в профессии, даже когда весь мир вокруг автоматизируется. Как не просто писать, а быть автором.