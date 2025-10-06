В Крыму улучшили участок дороги Евпатория — порт Мирный — Штормовое

Участок автомобильной дороги Евпатория — порт Мирный — Штормовое протяженностью более 3 км отремонтировали в Крыму. Работы выполнили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта.
Специалисты сняли старое асфальтобетонное покрытие, бордюры и тротуарные покрытия. Они установили новые бордюрные камни, уложили современное и долговечное асфальтобетонное полотно — сначала выравнивающий слой, а затем верхний. Параллельно с этим для комфорта и безопасности пешеходов и водителей обустроили тротуары и обочины, нанесли дорожную разметку. Также на участке установили знаки.
Отметим, что трасса имеет большое значение для развития курортной инфраструктуры западного побережья Крыма. Она связывает несколько населенных пунктов Сакского района. Дорога обеспечивает доступ к популярным местам отдыха, включая оздоровительные локации с лечебными грязями в районе села Штормовое и знаменитую Южную косу у поселка Мирный.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.