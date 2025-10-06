Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спад экспорта, нет инвестиций, дорогие кредиты, рост цен: По Молдове ударит мировой экономический шторм — предупреждение МВФ

Международный валютный фонд понизил глобальные прогнозы роста из-за геополитики.

Источник: Комсомольская правда

МВФ предупреждает: Мировой шторм ударит по Молдове!

Международный валютный фонд понизил глобальные прогнозы роста из-за геополитики. Для Молдовы, с её уязвимой экономикой, это плохие новости:

Удар по переводам мигрантов:

Замедление в ЕС и России сократит рабочие места и доходы наших граждан за рубежом. Меньше денег для молдавских семей.

Спад экспорта:

Падение мирового спроса усложнит продажу молдавских товаров, ударив по местным производителям.

Нет инвестиций:

В условиях глобальной неопределённости привлечь иностранные инвестиции в Молдову станет ещё труднее.

Дорогие кредиты:

Ужесточение денежно-кредитной политики может повысить стоимость кредитов для всех.

Рост цен:

Нарушения поставок и риски продолжат толкать инфляцию, опустошая кошельки.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Что вы знаете о запредельном цинизме: Глава Франции поздравил президента Молдовы за «большие достижения» на парламентских выборах, а «Европе надо поучиться в защите избирательного процесса».

Макрон также поздравил Майю Санду с тем, что она успешно выдержала «испытание вмешательством и дезинформацией со стороны России» (далее…).

Почему ANSA допускает на прилавки магазинов Молдовы опасные для жизни продукты питания: Агентство отзывает их только через две недели после начала продаж.

И, как правило, отзывает их, когда их уже, скорее всего, съели (далее…).

Мнение: Если Молдова не вступит в ЕС, разочарование общества может оказаться фатальным для PAS.

Экс-премьер Влад Филат рассуждает в соцсетях о том, каковы ожидания общества от правления PAS (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше