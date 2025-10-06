В Омске пройдет обучающая программа «Серебряный старт»

Бесплатная программа «Серебряный старт» для жителей Омской области старше 60 лет состоится в Омске в центре «Мой бизнес». Она проводится по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном правительстве.
Программа дает возможность старшему поколению монетизировать свой опыт и увлечения, получив все необходимые знания и стартовый капитал для запуска бизнеса. Очное обучение в Омске пройдет с 8 по 17 октября. Интенсив рассчитан на 10 дней и включает занятия продолжительностью 2−3 часа в день с перерывом на выходные (11 и 12 октября). Программа построена таким образом, чтобы дать участникам все необходимые практические знания для запуска дела: от генерации идеи и правовых основ до финансового планирования и маркетинга. В рамках обучения запланированы бизнес-экскурсии, где можно будет изнутри увидеть работу успешных компаний и пообщаться с действующими предпринимателями.
За каждым участником будет закреплен digital-волонтер, который поможет составить презентации для выступления перед жюри. Итогом обучения станет защита бизнес-проектов перед экспертной комиссией 17 октября, по результатам которой один победитель получит грант в размере 150 тыс. рублей на реализацию своей бизнес-идеи.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.