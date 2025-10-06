В Омске пройдет обучающая программа «Серебряный старт»

Программа дает возможность старшему поколению монетизировать свой опыт и увлечения, получив все необходимые знания и стартовый капитал для запуска бизнеса. Очное обучение в Омске пройдет с 8 по 17 октября. Интенсив рассчитан на 10 дней и включает занятия продолжительностью 2−3 часа в день с перерывом на выходные (11 и 12 октября). Программа построена таким образом, чтобы дать участникам все необходимые практические знания для запуска дела: от генерации идеи и правовых основ до финансового планирования и маркетинга. В рамках обучения запланированы бизнес-экскурсии, где можно будет изнутри увидеть работу успешных компаний и пообщаться с действующими предпринимателями.