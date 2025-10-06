На развитие образования в 2026 году выделят 669,1 миллиарда рублей

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. На реализацию государственной программы развития образования в 2026 году планируется выделить 669,1 миллиарда рублей, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«В проекте федерального закона на реализацию государственной программы развития образования на 2026 год предусмотрено 669 миллиардов рублей 100 миллионов рублей, идет увеличение», — сказал министр на заседании комитета Государственной Думы по просвещению.
Кравцов добавил, что в 2027 году планируется выделить 719,5 миллиарда рублей, а в 2028 году — 806,9 миллиарда рублей.
«Я хочу сказать, что, несмотря на все определенные сложности, мы сбалансировали бюджет и даже у нас есть рост», — заключил министр.