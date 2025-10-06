В Астраханской области врачи санавиации совершили 109 вылетов

Специалисты санитарной авиации в Астраханской области с начала года совершили 109 вылетов. Санавиация работает и развивается при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
С начала года врачи эвакуировали в Астрахань 115 пациентов с различными экстренными патологиями. Среди них были 45 детей, возраст 18 из которых составил до одного года.
Служба санитарной авиации работает в круглосуточном режиме без выходных. Члены бригады оказывают пострадавшим экстренную медицинскую помощь прямо на борту во время перелета.
Например, недавно специалисты вылетали за пациентом в возрасте 65 лет, который был госпитализирован в отделение Знаменской больницы с желудочно-кишечным кровотечением. После того как знаменским врачам удалось стабилизировать состояние пациента, его транспортировали в хирургическое отделение областной Александро-Мариинской больницы для лечения основного заболевания.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.