«Авангард» в Омске упустил победу над «Автомобилистом»

Во втором отрезке игра шла относительно спокойно, но до поры до времени. Да, «Авангарду» не удавалось забить, но казалось, что все равно чуть позже хоть где-то он своего не упустит. Но нет, напротив: дождался своего на 37-й минуте соперник. 2:1 в его пользу стало в итоге контратаки Горбунова (по сути одиночной), посовал которому еще из собственной зоны Дурасов. Уралец бросил в верхний дальний от себя угол и был точен. Но и это было еще не все: за 42 секунды до сирены тут реализовал удаление капитана омичей броском низом Шаров, причем с передачи экс-лидера «ястребов» Рида Буше. Еще одним ассистентом тут был Блэкер. Одновременно гол показался и логичным, и не обошедшимся без удачи. Вполне мог соперник там и промазать. Но нет… Всего за две секунды до сирены омичи получили большинство за умышленный сдвиг ворот голкипером гостей, но и после перерыва его не реализовали.