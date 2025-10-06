«Авангард» в Омске упустил победу над «Автомобилистом»

«Авангард» в понедельник, 6 октября, провел матч чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» и уступил 1:4. Единственный гол у него забил Николай Прохоркин.
Первый период, казалось, внушал оптимизм. «Авангард» открыл счет и мощно атаковал далее. Автором гола у него был Николай Прохоркин. Пасовали ему Потуральски и Окулов. Чтобы отыграться, гостям понадобилось немало времени, десять минут. Забил у них Степан Хрипунов. Но главный факт тут в том, что уральцам вообще это удалось. Тем самым, конечно, стало понятно, что успех Омску точно в этот день не гарантирован. Но до перерыва счет уже не изменился.
Во втором отрезке игра шла относительно спокойно, но до поры до времени. Да, «Авангарду» не удавалось забить, но казалось, что все равно чуть позже хоть где-то он своего не упустит. Но нет, напротив: дождался своего на 37-й минуте соперник. 2:1 в его пользу стало в итоге контратаки Горбунова (по сути одиночной), посовал которому еще из собственной зоны Дурасов. Уралец бросил в верхний дальний от себя угол и был точен. Но и это было еще не все: за 42 секунды до сирены тут реализовал удаление капитана омичей броском низом Шаров, причем с передачи экс-лидера «ястребов» Рида Буше. Еще одним ассистентом тут был Блэкер. Одновременно гол показался и логичным, и не обошедшимся без удачи. Вполне мог соперник там и промазать. Но нет… Всего за две секунды до сирены омичи получили большинство за умышленный сдвиг ворот голкипером гостей, но и после перерыва его не реализовали.
В третьей двадцатиминутке «Авангард», конечно, постарался отыграться, причем чем меньше было времени до конца, тем отчаяннее. Где-то были совсем близки к тому, чтобы отыграть хотя бы один гол, а где-то и нет.
В попытах забить «Авангард» после таймаута на 58-й минуте стал играть вшестером в поле и без вратаря, но пропустил в пустые снова, как недавно в проигрышном матче в Челябинске. И забил здесь все тот же Рид Буше. 1:4. После этого хозяева также действовали без вратаря и даже заработали большинство. Но до сирены было уже всего 22 секунды. Ни забить не удалось, но и сумеле не пропустить при контратаке одного игрока гостей, он вполне мог отличиться. Итоговый проигрыш там, где можно было победить. Далее на выезде «Авангард» сыграет 10 октября также с «Автомобилистом».
Ранее «КП Омск» сообщала, что «ястребы» победили дома «Локомотив».