Крутой: Беларуси и России нужна общая программа по развитию туризма в регионах

«Это региональные деньги. У нас нет такого законодательства и мы со своей стороны не можем даже в рамках некой такой общей субсидии поучаствовать», — сказал Дмитрий Крутой и подчеркнул, что вопросы прямого авиасообщения актуальные. Все понимают важность таких рейсов и для бизнеса, и для простых людей.