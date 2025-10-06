Крутой: Беларуси и России нужна общая программа по развитию туризма в регионах

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие шаги помогут расширить туризм с регионами России, рассказал глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой в «Актуальном интервью» на телеканале «Первый информационный», сообщает БЕЛТА.
Дмитрий Крутой обратил внимание, что в России наблюдается бум внутреннего туризма. В Беларуси также этому направлению уделяется значительное внимание. Меняется организационная структура в отрасли. Повышен статус Национального агентства по туризму, которое напрямую подчиняется правительству. В программе социально-экономического развития на будущую пятилетку туризм определен одним из приоритетов. «Под это будут сформированы серьезные финансовые ресурсы», — отметил глава Администрации Президента Беларуси.
Он считает, что работу с российскими туристами надо сделать более упорядоченной и более толковой, «потому что предложений на самом деле огромное количество». Дмитрий Крутой выразил слова благодарности губернаторам российских регионов, которые поддерживают прямые авиарейсы в Беларусь.
«Это региональные деньги. У нас нет такого законодательства и мы со своей стороны не можем даже в рамках некой такой общей субсидии поучаствовать», — сказал Дмитрий Крутой и подчеркнул, что вопросы прямого авиасообщения актуальные. Все понимают важность таких рейсов и для бизнеса, и для простых людей.
«Чтобы эти авиарейсы дальше раскручивать, нам нужна такая общая туристическая программа и концепция, похожая на тему авиастроения или станкостроения», — считает Дмитрий Крутой.