В Санкт-Петербурге открыли обновленную библиотеку № 2

Библиотеку № 2 имени Л. Н. Толстого в Василеостровском районе Санкт-Петербурга открыли после ремонта, проведенного в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в районной администрации.
«Район полностью поддерживает внедрение инноваций в библиотечной системе. В ходе модернизации мы постарались восстановить исторический облик помещений, используя в оснащении библиотеки современные технологии. Одна из наших основных задач — заинтересовать молодежь, которая, уверен, обязательно оценит по достоинству то, что у нас получилось», — отметил глава районной администрации Михаил Соболев.
Для читателей доступна художественная, историческая и специальная литература. Также в учреждении появились виртуальный музей истории Василеостровского района и интерактивная карта со знаковыми местами Северной столицы. На регулярной основе в библиотеке намерены проводить лекции, встречи с писателями, мастер-классы и творческие вечера.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.