Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работы нобелевских лауреатов помогут «обучить» организм не реагировать на аллергены

Открытие ученых показало, что иммунитет — это не только про «атаку» «чужих» клеток, но и сдерживание собственного функционала, отметил старший научный сотрудник Центра молекулярных и биологических технологий ИТМО Олег Кучур.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Нобелевские лауреаты в области физиологии и медицины за 2025 год Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симон Сакагути сделали открытие, которое может помочь «обучить» организм не реагировать на безвредные аллергены. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Центра молекулярных и биологических технологий ИТМО Олег Кучур.

Согласно решению Нобелевского комитета, объявленному 6 октября, ученых из США и Японии отметили премией «за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности».

«Это исследование затрагивает и аллергию — по сути это тоже неадекватный иммунный ответ. Подходы с использованием Т-регуляторных клеток могут помочь “обучить” иммунную систему не реагировать на безвредные аллергены, то есть принимать их как свои компоненты организма. Открытие не только объяснило фундаментальный принцип работы организма, но и открыло новые революционные пути для лечения одних из самых распространенных и тяжелых болезней человека, от аутоиммунитета до опухолей», — сказал он.

По словам специалиста, открытие ученых показало, что иммунитет — это не только про «атаку» «чужих» клеток, но и сдерживание собственных клеток, собственного функционала. Это объясняет природу иммунных заболеваний. Например, рассеянный склероз, диабет первого типа, ревматоидный артрит, системная красная волчанка так или иначе связаны либо со сбоем в работе Т-регуляторных клеток либо с гиперактивацией клеток иммунной системы. «Важно это и для лечения опухолей, для иммунотерапии, так как опухоли могут “вербовать” Т-регуляторные клетки, использовать их для подавления противоопухолевого иммунитета», — добавил он.

Как отметил ученый, вообще одна из первых нобелевских премий связана именно с иммунологией. В 1908 году она была выдана Илье Мечникову и Паулю Эрлиху за открытие фагоцитоза и гуморальную теорию. Соответственно, они заложили фундамент науки иммунологии, показали дуализм иммунной системы, что существует клеточный и гуморальный иммунитеты.

«В ИТМО также занимаются исследованиями, которые связаны с процессами функционирования клеток иммунной системы. Например, такую работу проводят в группе экспериментальной онкологии. Сейчас реализуется проект на стыке хемодинамической и иммунотерапии — разрабатывают “металлированные” антитела, которые будут доставлять комплексы меди к клеткам рака молочной железы, лимфомам, нейробластомам и другим. Далее, восстанавливая медь с помощью ацетилцистеина или аскорбатов, мы планируем добиться гибели опухолей через направленное образование активных форм кислорода», — сказал собеседник агентства.

Узнать больше по теме
Нобелевская премия: что известно о самой престижной международной премии
Разберемся в нюансах из реальности Нобелевской премии вместе. Нобелевская премия — одна из элитнейших наград в мире. Рассказываем о ее становлении, лауреатах-дебютантах и незаурядных фактах о ней. А еще о том, каков размер приза, где и когда вручается.
Читать дальше