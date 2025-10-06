Работы нобелевских лауреатов помогут «обучить» организм не реагировать на аллергены

«Это исследование затрагивает и аллергию — по сути это тоже неадекватный иммунный ответ. Подходы с использованием Т-регуляторных клеток могут помочь “обучить” иммунную систему не реагировать на безвредные аллергены, то есть принимать их как свои компоненты организма. Открытие не только объяснило фундаментальный принцип работы организма, но и открыло новые революционные пути для лечения одних из самых распространенных и тяжелых болезней человека, от аутоиммунитета до опухолей», — сказал он.