В Красноярске для финалистов финолимпиады провели «Разговоры на равных»

«Для нас крайне важно, чтобы талантливые молодые люди видели возможности для самореализации здесь, в Красноярском крае. Это вопрос кадрового суверенитета территории, основа экономического развития. Мы активно работаем над созданием качественной городской среды, развиваем университетские пространства, поддерживаем инициативы молодежи. В том числе такими проектами, как олимпиада по финансовой безопасности, привлекаем молодежь из других регионов страны», — отметил Михаил Котюков.