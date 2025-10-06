Ричмонд
В Красноярске для финалистов финолимпиады провели «Разговоры на равных»

Большая часть вопросов от участников из России и зарубежных стран касалась тем самоопределения и профориентации.

Встреча «Разговоры на равных» состоялась в конгресс-холле Сибирского федерального университета, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края. Мероприятие было организовано в ходе Международной олимпиады по финансовой безопасности, финал которой проходил с 29 сентября по 3 октября в Красноярске в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Молодые люди обсудили актуальные темы с представителями органов власти и руководителями бизнес-структур. Среди них — заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев, директор службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Большая часть вопросов от участников из России и зарубежных стран касалась тем самоопределения и профориентации. Учащиеся интересовались инструментами личного развития для карьерного роста и спрашивали об опыте старших коллег. Также часть вопросов была посвящена развитию технологий в сфере финансовой безопасности и законодательным новшествам в этой области.

«Для нас крайне важно, чтобы талантливые молодые люди видели возможности для самореализации здесь, в Красноярском крае. Это вопрос кадрового суверенитета территории, основа экономического развития. Мы активно работаем над созданием качественной городской среды, развиваем университетские пространства, поддерживаем инициативы молодежи. В том числе такими проектами, как олимпиада по финансовой безопасности, привлекаем молодежь из других регионов страны», — отметил Михаил Котюков.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

