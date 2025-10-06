МВД: уже 16 женщин из разных регионов Беларуси обратились к правоохранителям по делу о серийном маньяке

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уже 16 женщин из разных регионов Беларуси обратились к правоохранителям по делу о серийном маньяке, орудовавшем в Беларуси в 1990-х годах. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве внутренних дел.
C 1996 по 1999 год произошла серия убийств девочек и девушек на территории Могилевской, Витебской и Минской областей, став самой продолжительной и кровавой в истории современной Беларуси. Установлена причастность задержанного к восьми убийствам, двум покушениям на убийство и изнасилованию.
На прошедшей 2 октября пресс-конференции, посвященной раскрытию этой серии преступлений, начальник главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Александр Копишев призвал граждан сообщать в органы внутренних дел об иных фактах преступной деятельности душегуба. В МВД заявили, что после этого к правоохранителям уже обратились 16 женщин из разных регионов республики. По каждой информации милиционеры проводят проверки.
Ведомство благодарит заявительниц за активную гражданскую позицию и проявленную смелость. «Ни одно преступление не должно остаться безнаказанным», — подчеркнули в МВД. -0-