МВД: уже 16 женщин из разных регионов Беларуси обратились к правоохранителям по делу о серийном маньяке

На прошедшей 2 октября пресс-конференции, посвященной раскрытию этой серии преступлений, начальник главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Александр Копишев призвал граждан сообщать в органы внутренних дел об иных фактах преступной деятельности душегуба. В МВД заявили, что после этого к правоохранителям уже обратились 16 женщин из разных регионов республики. По каждой информации милиционеры проводят проверки.