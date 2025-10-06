НАН Беларуси объявила конкурс для молодых ученых

К участию в конкурсе допускаются молодые ученые, работающие в организациях НАН Беларуси, в том числе кандидаты наук в возрасте до 35 лет по состоянию на 1 января 2026 года (1991 года рождения включительно), которым присуждена ученая степень в возрасте до 30 лет, а также доктора наук в возрасте до 45 лет на ту же дату (включая 1981 год рождения), которым присуждена ученая степень в возрасте до 40 лет.