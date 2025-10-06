НАН Беларуси объявила конкурс для молодых ученых

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс «100 молодых талантов Национальной академии наук» проходит в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в НАН.
Конкурс проводится для привлечения и закрепления талантливой молодежи в научной, научно-технической и инновационной сферах, создания молодежных научно-исследовательских групп и омоложения кадрового состава научных организаций, обеспечения преемственности между учеными разных поколений.
К участию в конкурсе допускаются молодые ученые, работающие в организациях НАН Беларуси, в том числе кандидаты наук в возрасте до 35 лет по состоянию на 1 января 2026 года (1991 года рождения включительно), которым присуждена ученая степень в возрасте до 30 лет, а также доктора наук в возрасте до 45 лет на ту же дату (включая 1981 год рождения), которым присуждена ученая степень в возрасте до 40 лет.
Лауреаты конкурса включаются в банк данных «100 молодых талантов Национальной академии наук Беларуси» (с выдачей соответствующего сертификата) и в резерв руководящих кадров НАН. Кроме того, в период нахождения в банке данных они получают ежегодный грант на участие в международном научном, научно-организационном или научно-практическом мероприятии (конференции, симпозиумы, научные школы, краткосрочные стажировки и др.).
Участникам конкурса необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету на сайте НАН. По вопросам заполнения анкеты можно обратиться по телефону (8017) 358−28−26. Кроме того, участники конкурса направляют комплект документов до 30 октября 2025 года в конкурсные комиссии при отделениях Академии наук с учетом направления научной деятельности по адресу: 220072, г. Минск, пр. Независимости, 66.
С требованиями, предъявляемыми к участникам, и условиями конкурса можно ознакомиться на сайте НАН. -0-