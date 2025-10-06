Михаил Бонгард: пророк искусственного интеллекта, опередивший эпоху

Главный вклад Михаила Бонгарда в науку — переосмысление самой природы распознавания образов. В 1967 году он сформулировал идею, которая оказалась пророческой: «Цель обучения состоит не столько в нахождении разделяющего правила (например, гиперплоскости), сколько в отыскании пространства признаков, в котором такое разделение возможно». Эта мысль, высказанная за десятилетия до появления современного глубокого обучения, точно описывает философию нейронных сетей, которые автоматически учатся находить оптимальные представления данных. Бонгард был первым в СССР, кто начал использовать компьютеры для моделирования физиологических процессов — это случилось в 1958 году. Он писал программы для ЭВМ М-2, одной из первых советских вычислительных машин. В период с 1959 по 1961 год вместе с коллегами он разработал две обучающиеся программы: «Арифметика» для распознавания числовых паттернов и «Геометрия» для распознавания геометрических фигур.