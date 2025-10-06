В Ростове начали работать мобильные пункты вакцинации от гриппа

В Ростове-на-Дону стартовала кампания по вакцинации от гриппа в мобильных пунктах, расположенных в общественных местах. Теперь жители региона могут получить прививку прямо в торговых центрах или на рынках, не тратя время на походы в поликлинику. Для взрослых это удобно и доступно независимо от места жительства, но при себе обязательно нужно иметь паспорт — без него укол не сделают.