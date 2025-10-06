Ричмонд
В Ростове начали работать мобильные пункты вакцинации от гриппа

В Ростове прививки от гриппа можно сделать на рынках и в ТЦ.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону стартовала кампания по вакцинации от гриппа в мобильных пунктах, расположенных в общественных местах. Теперь жители региона могут получить прививку прямо в торговых центрах или на рынках, не тратя время на походы в поликлинику. Для взрослых это удобно и доступно независимо от места жительства, но при себе обязательно нужно иметь паспорт — без него укол не сделают.

Напоминаем, что вакцинация от гриппа на Дону идет полным ходом. Помимо мобильных пунктов, привиться можно в поликлиниках по месту жительства, работы или учебы, где работают специальные прививочные бригады. Оптимальный период для прививки — с сентября по ноябрь, когда иммунитет успевает сформироваться и защитить организм от сезонных вирусов.

— Дети и подростки получают вакцину от гриппа по месту учебы в образовательных учреждениях, где есть медицинские кабинеты с лицензией на вакцинацию, — рассказали в правительстве области.

