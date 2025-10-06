«Как только “белорусский номер” зарегистрируется в российской сети, интернет и СМС будут заблокированы». Россия вводит суточную блокировку интернета и СМС в роуминге — это затронет и белорусов

Российские операторы связи ввели 24-часовую блокировку услуг передачи данных и SMS в роуминге. Об этом сообщили в Министерстве связи и информатизации Беларуси, соответствующая информация размещена в официальном телеграм-канале ведомства. Отмечается, что российская сторона вводит ограничения для абонентов, которые будут находиться в роуминге с иностранными сим-картами.
— Российские операторы связи вводят обязательную 24-часовую блокировку услуг передачи данных и СМС для всех абонентов в роуминге, регистрирующих в сетях российских операторов связи, — говорится в сообщении Минсвязи.
Блокировка иностранных сим-карт будет осуществляться в автоматическом режиме. Как только «белорусский номер» поймает сигнал и зарегистрируется в российской сети, интернет и СМС-уведомления будут заблокированы. Спустя 24 часа в автоматическом режиме блокировка будет отключена.
Как сообщается, данное решение российской стороны обусловлено соображениями национальной безопасности.
Если по белорусской симке после регистрации в российских сетях в течение трех дней после снятия блокировки не будет зафиксирована активность, то блокировка вновь включится. Действовать она будет как минимум 24 часа и до появления активности.
