Петербургский бутик-отель ACADEMIA номинирован на премию «Золотой Трезини»

Бутик-отель ACADEMIA Особняк SHUVALOFF из Санкт-Петербурга номинирован на международную архитектурно-дизайнерскую премию «Золотой Трезини», отвечающую задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Отель представлен в новой номинации «Лучший реализованный проект приспособления объекта культурного наследия», сообщили в городском комитете по инвестициям.
В 2024 году здание XIX века отреставрировали, воссоздали архитектурные детали и открыли в нем новое место размещения для жителей и гостей города. Вторую жизнь обрели мраморное лобби отеля, парадная лестница и кабинет графа Шувалова, интерьер которого в неоклассическом стиле считается одной из лучших работ архитектора Ивана Фомина.
Также на награду за сохранение и приспособление для современного использования объектов культурного наследия претендуют такие петербургские проекты, как «6/3 отель», «Училище Николаевское кавалерийское» для размещения школы на 1000 мест, «Церковь Англиканская Иисуса Христа» — приспособление под концертный зал, «Кузнечный цех Государственного механического завода имени Карла Маркса», «Дом инженера-технолога М. И. Данилевского со службами и зелеными насаждениями, XIX — начало XX века» и «Павловская городская электростанция».
Голосование за объекты проводится на сайте. Победители премии будут объявлены 21 ноября во время торжественной церемонии в Государственном Эрмитаже.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.