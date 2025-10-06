Почти 80% от годового плана. Сколько электродомов построили в Беларуси за 8 месяцев

«Белэнерго» провело также сравнительный анализ стоимости отопления в жилых домах с разными системами: в индивидуальных домах с электроотоплением стоимость составляет чуть более Br12 за кв.м, тогда как с централизованным отоплением — около Br9. В многоквартирных домах с электрическим и централизованным отоплением стоимость примерно одинаковая при условии соблюдения социальных стандартов.