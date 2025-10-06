Почти 80% от годового плана. Сколько электродомов построили в Беларуси за 8 месяцев

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель главного инженера ГПО «Белэнерго» Александр Михнюк в проекте БЕЛТА «Страна говорит» рассказал, сколько электродомов построили в Беларуси за 8 месяцев 2025 года.
Предприятия, входящие в ГПО «Белэнерго», обеспечивают электроснабжение электродомов. Александр Михнюк сказал, что в 2024 году было построено 567,6 тыс. кв.м такого жилья, что примерно в полтора раза превышает план. «По итогам восьми месяцев 2025 года построено 246,8 тыс. кв.м, что составляет около 76% от задания», — привел он цифры.
«Белэнерго» провело также сравнительный анализ стоимости отопления в жилых домах с разными системами: в индивидуальных домах с электроотоплением стоимость составляет чуть более Br12 за кв.м, тогда как с централизованным отоплением — около Br9. В многоквартирных домах с электрическим и централизованным отоплением стоимость примерно одинаковая при условии соблюдения социальных стандартов.
«В целом белорусы не ощущают значительной разницы в оплате отопления квартиры, будь то электроэнергия или централизованное отопление. Главное, чтобы соблюдались государственные стандарты по температуре в квартире и горячей воде», — подчеркнул заместитель главного инженера. -0-
