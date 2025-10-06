В Тюмени обсудили проект благоустройства парка «Заречный»

Презентация концепции благоустройства парка «Заречный» состоялась в центре стратегического развития «Сибирь» в Тюмени, сообщили в городской администрации. Участие в мероприятии, организованном в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», приняли представители общественных организаций и местные активисты.
Архитектурно-строительное бюро представило детальный план развития территории, который обсуждался при активном участии жителей.
«Концепция благоустройства направлена на создание многофункционального пространства, где каждый найдет занятие по душе. Мы учтем все пожелания участников обсуждения», — отметил руководитель управы Центрального административного округа администрации города Евгений Триль.
На встрече представители центра татарской культуры поделились опытом проведения традиционного Сабантуя и рассказали о необходимости создания специальной площадки для национальных праздников. Президент Федерации волейбола Тюменской области Виктор Рейн представил идеи по организации спортивных зон в парке. Члены байкерского клуба «Ночные волки» внесли свои предложения по обустройству пространства для проведения мотофестивалей и других мероприятий. Участники движения скандинавской ходьбы отметили важность прогулочных маршрутов.
Отметим, все высказанные пожелания участников будут учтены при доработке окончательного варианта благоустройства парка.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.