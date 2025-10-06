Более 60 домов и пять учреждений образования на сутки останутся без отопления и горячей воды в Бресте

«Ограничения связаны с необходимостью проведения работ по врезке участка тепловой сети после реконструкции. Бригады будут трудиться в круглосуточном режиме. Данные работы необходимы для обеспечения надежной и бесперебойной работы системы теплоснабжения в будущем. Благодарим жителей за понимание и приносим извинения за временные неудобства», — сказали в «Брестэнерго».-0-