Более 60 домов и пять учреждений образования на сутки останутся без отопления и горячей воды в Бресте

6 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в микрорайоне Ковалево временно отключат отопление и горячее водоснабжение, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП «Брестэнерго».
Временно отсутствовать отопление и горячее водоснабжение будет с полуночи 7 октября до 6.00 8 октября. Энергетики назвали адреса, которых коснутся отключения:
— ул.28 Июля — 1а, 1б, 1и, 3а, 3б, 3 В, 3 г;
— ул. Волгоградская — 2, 3, 3а, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 20, 22, 28а;
— ул. Суворова — 96, 96/1, 96/2, 96/3, 104, 106, 108, 108а, 110, 112, 114, 116, 116/1;
— ул. Луцкая — 37, 60, 60а, 62, 62а, 63, 64, 64а, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 76, 76а, 78, 78а, 80, 82, 88, 90, 92, 94, 94а;
— ул. Октябрьской Революции — 43, 45, 47.
В это время также отключат отопление и горячую воду в детских садах №№ 58, 59, 70, в школе-саду № 11, средней школе № 25.
«Ограничения связаны с необходимостью проведения работ по врезке участка тепловой сети после реконструкции. Бригады будут трудиться в круглосуточном режиме. Данные работы необходимы для обеспечения надежной и бесперебойной работы системы теплоснабжения в будущем. Благодарим жителей за понимание и приносим извинения за временные неудобства», — сказали в «Брестэнерго».-0-