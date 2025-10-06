Ричмонд
Женщина оставила 10-летнюю дочку без 720 тысяч рублей

Жительница Башкирии лишила свою дочку 720 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии вынесли приговор в отношении жительницы села Шаран, ее признали виновной в злостной неуплате алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

По данным надзорного ведомства, с января 2021 года на женщину возложили обязанность выплачивать алименты на содержание дочери, которой в этом году исполняется 10 лет. Несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной и привлечение к административной ответственности, мать ребенка уклонялась от выполнения своих обязанностей.

Сообщается, что женщина не навещала дочь, не оказывала материальной помощи и не предпринимала мер к официальному трудоустройству. В результате за ней накопилась задолженность по алиментам, превышающая 720 тысяч рублей.

Подсудимая полностью признала свою вину. Туймазинский межрайонный суд приговорил женщину к 5 месяцам и 20 дням колонии-поселения. Приговор еще не вступил в законную силу.

