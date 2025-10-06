В Ростовской области стартовал отопительный сезон

Подача тепла в многоквартирные дома начнется только тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд не превысит восьми градусов. Решение об этом принимает орган местного самоуправления, что гарантирует рациональный подход к распределению ресурсов.