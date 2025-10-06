Ричмонд
В Ростовской области стартовал отопительный сезон

В Ростовской области в некоторых районах включили отопление.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области начался отопительный сезон. Отопление включили в социальных учреждениях в северных районах Дона: Боковском, Верхнедонском, Зимовниковском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском, Усть-Донецком и Чертковском.

Подача тепла в многоквартирные дома начнется только тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд не превысит восьми градусов. Решение об этом принимает орган местного самоуправления, что гарантирует рациональный подход к распределению ресурсов.

— Наша общая задача — принять все необходимые меры для стабильного и безаварийного прохождения отопительного сезона, — сказал заместитель губернатора Владимир Ревенко.

