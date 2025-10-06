В 2026 году в Красноярском крае создадут пять образовательных кластеров

Всего за три года в крае планируют завершить строительство или реконструкцию шести детских садов, 28 школ и образовательных центров, двух спортивных центров для агропромышленного комплекса. Например, в следующем году достроят пять школ в Красноярске, Курагинском, Ирбейском и Абанском районах.