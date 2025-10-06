В 2026 году в Красноярском крае создадут пять образовательных кластеров

Пять кластеров для подготовки кадров для экономики Красноярского края создадут в следующем году при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
Развитие проектов образовательной сферы на 2026−2028 годы обсудили на заседании правительства края. Помимо кластеров, финансирование направят на ремонты школ, учебных корпусов и общежитий в системе среднего профессионального образования. Также в малые города и села будут привлекать педагогов по федеральной программе «Земский учитель». Советники директоров по воспитанию, кураторы групп в техникумах и колледжах, классные руководители продолжат получать федеральные выплаты.
Всего за три года в крае планируют завершить строительство или реконструкцию шести детских садов, 28 школ и образовательных центров, двух спортивных центров для агропромышленного комплекса. Например, в следующем году достроят пять школ в Красноярске, Курагинском, Ирбейском и Абанском районах.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.