6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Белавиа» тестирует второй дальнемагистральный авиалайнер Airbus А330−200, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиаперевозчика.
Airbus с бортовым номером EW-587PD совершил свой первый контрольный полет в «Белавиа» после технического обслуживания. Не совсем обычный рейс длился почти 3 часа и был успешно завершен.
Контрольные полеты накануне ввода в эксплуатацию самолета — стандартная практика в авиации. Так проводится комплексная проверка всех систем судна, что обеспечивает высокий уровень безопасности и соответствие строгим международным стандартам.
«Уже скоро наш дальнемагистральный лайнер примет пассажиров», — отметили в пресс-службе.
В июне авиапарк «Белавиа» пополнил первый лайнер Airbus A330−200, который соответствует стандартам нового поколения, обеспечивая экономичность, дальность полетов и комфорт для пассажиров. Первый дальнемагистральный рейс стартовал из Минска на китайский остров Хайнань, в город Санья. А с 28 октября начинаются полеты в Шри-Ланку в Международный аэропорт Маттала. -0-