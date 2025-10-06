«Белавиа» тестирует второй дальнемагистральный авиалайнер

В июне авиапарк «Белавиа» пополнил первый лайнер Airbus A330−200, который соответствует стандартам нового поколения, обеспечивая экономичность, дальность полетов и комфорт для пассажиров. Первый дальнемагистральный рейс стартовал из Минска на китайский остров Хайнань, в город Санья. А с 28 октября начинаются полеты в Шри-Ланку в Международный аэропорт Маттала. -0-