Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Белавиа» тестирует второй дальнемагистральный авиалайнер

Airbus с бортовым номером EW-587PD совершил свой первый контрольный полет в «Белавиа» после технического обслуживания. Не совсем обычный рейс длился почти 3 часа и был успешно завершен.

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Белавиа» тестирует второй дальнемагистральный авиалайнер Airbus А330−200, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиаперевозчика.

Airbus с бортовым номером EW-587PD совершил свой первый контрольный полет в «Белавиа» после технического обслуживания. Не совсем обычный рейс длился почти 3 часа и был успешно завершен.

Контрольные полеты накануне ввода в эксплуатацию самолета — стандартная практика в авиации. Так проводится комплексная проверка всех систем судна, что обеспечивает высокий уровень безопасности и соответствие строгим международным стандартам.

«Уже скоро наш дальнемагистральный лайнер примет пассажиров», — отметили в пресс-службе.

В июне авиапарк «Белавиа» пополнил первый лайнер Airbus A330−200, который соответствует стандартам нового поколения, обеспечивая экономичность, дальность полетов и комфорт для пассажиров. Первый дальнемагистральный рейс стартовал из Минска на китайский остров Хайнань, в город Санья. А с 28 октября начинаются полеты в Шри-Ланку в Международный аэропорт Маттала. -0-

Узнать больше по теме
Хайнань: тропический рай Китая
Хайнань — главный тропический курорт Китая, притягивающий миллионы туристов круглый год. Здесь идеальные пляжи, современные отели и богатая природная экосистема. Остров активно развивается как зона беспошлинной торговли и международный деловой хаб. Рассказываем, как менялось это место от древней ссыльной провинции до центра роскошного отдыха и что делает его уникальным сегодня.
Читать дальше