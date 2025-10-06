Магія аўтографа. Як падпісвалі свае кнігі беларускія пісьменнікі?

Вядома, што Уладзімір Караткевіч быў душой кампаніі і вялікім рамантыкам. Сваім галоўным багаццем лічыў сяброў, а іх у яго было нямала. Сярод самых блізкіх — Рыгор Барадулін і Васіль Быкаў. У фондах музея захоўваецца шмат кніг Уладзіміра Караткевіча, якія ён падпісаў найлепшым сябрам. Бяром, напрыклад, «Выбраныя творы ў двух тамах», якія ў 1980 годзе выпусціла выдавецтва «Мастацкая літаратура». Чытаем і вучымся, як трэба пісаць: Дарагому майму другу Васілю Быкаву, якога я люблю не таму, што зараз яго «ўсе» любяць, а таму, што я яго любіў і быў за яго, калі лаяць яго лічылася добрым тонам, і так буду рабіць і надалей… І жонцы ягонай Ірыне, «свайму хлопцу», каб ім яшчэ доўга, добра, светла, шчасліва і карысна для людзей жылося. Уладзімір Караткевіч. 19 студзеня 81 г. Дзень Вадохрышча.