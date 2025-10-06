Россиянам назвали профессии, где ожидается рост зарплат в 2026 году

Анализ рынка труда показывает, что в 2026 году ряд специалистов сможет значительно увеличить свои доходы. Это связано с высоким спросом на их навыки и нехваткой квалифицированных кадров, сообщила экономист Надежда Капустина в беседе с Lenta.ru.
Специалист обратила внимание, что цифровизация экономики открывает новые перспективы для профессионалов в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа больших данных, отметила эксперт. Спрос на таких специалистов стремительно растет во всех отраслях. Кроме того, кибербезопасность становится всё более востребованной.
По словам Капустиной, рост цифровизации и увеличение киберугроз заставляют компании выделять значительные средства на защиту информации, что повышает ценность специалистов по кибербезопасности.
В свою очередь, эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнёв рассказал, что стартовые зарплаты выпускников вузов в России сейчас составляют от 50 тысяч рублей в регионах до 90 тысяч рублей в Москве. В Санкт-Петербурге начинающие специалисты зарабатывают от 70 тысяч рублей. При этом, как отметил Селезнёв, доходы молодых профессионалов могут быстро расти в течение первых двух лет работы, если они успешно справляются с задачами. Его слова приводит Life.ru.