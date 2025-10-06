Россиянам назвали профессии, где ожидается рост зарплат в 2026 году

В свою очередь, эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнёв рассказал, что стартовые зарплаты выпускников вузов в России сейчас составляют от 50 тысяч рублей в регионах до 90 тысяч рублей в Москве. В Санкт-Петербурге начинающие специалисты зарабатывают от 70 тысяч рублей. При этом, как отметил Селезнёв, доходы молодых профессионалов могут быстро расти в течение первых двух лет работы, если они успешно справляются с задачами. Его слова приводит Life.ru.