НАН Беларуси определит топ-10 результатов ученых за 2025 год

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси объявила конкурс на определение топ-10 результатов деятельности ученых НАН в области фундаментальных и прикладных исследований за 2025 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Академии наук.
НАН Беларуси объявила конкурс для молодых ученых.
На конкурс предоставляются впервые полученные либо завершенные в 2025 году результаты научной деятельности ученых и научных коллективов, работающих в области фундаментальных и прикладных исследований, в виде публикаций и инновационных разработок. Они должны соответствовать нескольким критериям: результат опубликован в издании, имеющем высокий импакт-фактор; публикация включена в международные базы данных; полученная принципиально новая научная информация впервые опубликована в виде книжного издания (главы в монографии) и имеет важное значение для прогресса отечественной и мировой науки, будет оказывать существенное влияние на развитие экономики страны, решение социальных, экологических и других проблем. Еще один критерий — создание на основе результатов исследований объекта новой техники (способа, технологического процесса), по большинству технических параметров соответствующего мировому уровню.
Право выдвижения номинантов для участия в конкурсе «Топ-10» предоставляется научным организациям НАН Беларуси и действительным членам (академикам) НАН. Они могут выдвинуть для участия несколько авторских коллективов (индивидуальных авторов).
Организации (академики), выдвигающие номинантов на конкурс, должны предоставить комплект документов. В частности, нужно направить письмо о представлении номинантов в адрес Национальной академии наук, подписанное руководителем организации либо академиком, включающее краткое мотивированное представление номинантов и характеристику их научных достижений. Также в комплект документов должны входить краткая формулировка результатов (не более 400 знаков), список всех научных трудов номинантов, опубликованных по данной теме, с указанием импакт-факторов изданий. Еще нужны будут копии опубликованных в текущем году работ номинантов по теме, копии документов, подтверждающих важность разработки для социально-экономического развития Беларуси (патенты, авторские свидетельства, акты внедрения научных результатов в практическую деятельность или учебный процесс) и др.
Комплект документов с пометкой «На конкурс “Топ-10” результатов деятельности ученых Национальной академии наук Беларуси по итогам 2025 года» нужно направить в профильное отделение НАН до 28 ноября. -0-