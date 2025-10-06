НАН Беларуси определит топ-10 результатов ученых за 2025 год

На конкурс предоставляются впервые полученные либо завершенные в 2025 году результаты научной деятельности ученых и научных коллективов, работающих в области фундаментальных и прикладных исследований, в виде публикаций и инновационных разработок. Они должны соответствовать нескольким критериям: результат опубликован в издании, имеющем высокий импакт-фактор; публикация включена в международные базы данных; полученная принципиально новая научная информация впервые опубликована в виде книжного издания (главы в монографии) и имеет важное значение для прогресса отечественной и мировой науки, будет оказывать существенное влияние на развитие экономики страны, решение социальных, экологических и других проблем. Еще один критерий — создание на основе результатов исследований объекта новой техники (способа, технологического процесса), по большинству технических параметров соответствующего мировому уровню.