Рэпер Macan сообщил, что уходит в армию

Артист опубликовал фотографию из военкомата.

Источник: Аргументы и факты

Российский рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) отправится проходить срочную службу в армии. Об этом он сообщил в соцсетях.

Артист опубликовал фотографию из военкомата, сопроводив ее обращением к своим слушателям и фанатам.

«Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался. Никого не задерживали. Сегодня был в военкомате, получил повестку. Будем служить», — написал Косолапов.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Москвы сотрудники ДПС задержали исполнителя Macan на автомобиле Bentley Bentayga стоимостью 30 млн рублей.