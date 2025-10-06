Рэпер Macan сообщил, что уходит в армию

Российский рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) отправится проходить срочную службу в армии. Об этом он сообщил в соцсетях.
Артист опубликовал фотографию из военкомата, сопроводив ее обращением к своим слушателям и фанатам.
«Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался. Никого не задерживали. Сегодня был в военкомате, получил повестку. Будем служить», — написал Косолапов.
Напомним, ранее сообщалось, что в центре Москвы сотрудники ДПС задержали исполнителя Macan на автомобиле Bentley Bentayga стоимостью 30 млн рублей.